Вашингтон, 21 августа, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Миллиардера и владельца социальной сети Х (бывший Twitter) Илона Маска предупредил о некоей «дезинформации», которая якобы транслируется в соцсети, губернатор Северной Каролины, член Демократической партии США Рой Купер 20 августа на круглом столе с Bloomberg News в кулуарах Национального съезда Демократической партии в Чикаго.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Меня больше беспокоит дезинформация, которая сейчас присутствует на платформе Маска в преддверии выборов… Распространение дезинформации может быть очень опасным для нашей демократии», — пояснил Купер.

Губернатор Северной Каролины обвинил Маска ещё и в том, что бизнесмен пользуется деньгами и влиянием, чтобы на предстоящих выборах «склонить чашу весов» в пользу экс-президента США, кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

Политики не пришли к единому мнению по вопросу о том, нужно ли предпринимать какие-либо действия, связанные с регулированием деятельности соцсети Х.