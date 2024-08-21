Торецк, ДНР, 21 августа, 2024, 03:00 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям Вооружённых сил РФ в связи с освобождением населённого пункта Артёмово в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с освобождением от врага населённого пункта Артёмово Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

Белоусов также отметил мужество и отвагу личного состава бригады, проявленные в боях за Авдеевку, Бердычи и Новоалександровку.

Кроме того, глава ведомства направил поздравительные телеграммы командованию и личному составу 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады из состава группировки войск «Центр», выполняющим боевые задачи на александро-калиновском направлении. К государственным наградам и ведомственным знакам отличия представили более 4000 военнослужащих соединения.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Артёмово, относящийся к Дзержинской агломерации. 20 августа российские военные освободили стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название — Нью-Йорк).