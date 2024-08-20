СМИ сообщили, что Байден переориентировал ядерную стратегию США
NYT: Байден в марте одобрил секретную ядерную стратегию США по сдерживанию Китая
Вашингтон, 21 августа, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в марте подписал секретный документ, переориентирующий ядерную стратегию страны с учётом роста ядерных арсеналов Китая. Об этом во вторник, 20 августа, сообщило американское издание The New York Times.
Утверждается, что подписанный документ строго засекречен, а печатные копии розданы лишь нескольким высокопоставленным чиновникам из Пентагона и сферы национальной безопасности.
«В марте президент Байден утвердил строго засекреченный ядерный стратегический план Соединённых Штатов, который впервые переориентирует стратегию сдерживания на быстрое расширение ядерного арсенала Китая», — говорится в материале.
По информации источника, одобренная президентом США стратегия направлена на подготовку к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны России, Китая и КНДР. Наибольшую обеспокоенность Вашингтона вызвало значительно расширение объёмов и разнообразия ядерного арсенала КНР.
Как передавало ИА Регнум, в июне Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) предоставил результаты исследования, согласно которому Россия, Китай, США и ещё шесть государств, обладающих ядерными вооружениями, продолжили модернизировать свои ядерные арсеналы, а также увеличили количество боеголовок, находящихся в состоянии боеготовности. Утверждалось, что в 2024 году Китай впервые привёл свои ядерные боеголовки в состояние повышенной боеготовности.
12 августа кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп допустил, что Китай способен нарастить объёмы ядерных арсеналов и превзойти Соединённые Штаты.