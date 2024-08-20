Вашингтон, 21 августа, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в марте подписал секретный документ, переориентирующий ядерную стратегию страны с учётом роста ядерных арсеналов Китая. Об этом во вторник, 20 августа, сообщило американское издание The New York Times.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Утверждается, что подписанный документ строго засекречен, а печатные копии розданы лишь нескольким высокопоставленным чиновникам из Пентагона и сферы национальной безопасности.

«В марте президент Байден утвердил строго засекреченный ядерный стратегический план Соединённых Штатов, который впервые переориентирует стратегию сдерживания на быстрое расширение ядерного арсенала Китая», — говорится в материале.

По информации источника, одобренная президентом США стратегия направлена на подготовку к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны России, Китая и КНДР. Наибольшую обеспокоенность Вашингтона вызвало значительно расширение объёмов и разнообразия ядерного арсенала КНР.

Как передавало ИА Регнум, в июне Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) предоставил результаты исследования, согласно которому Россия, Китай, США и ещё шесть государств, обладающих ядерными вооружениями, продолжили модернизировать свои ядерные арсеналы, а также увеличили количество боеголовок, находящихся в состоянии боеготовности. Утверждалось, что в 2024 году Китай впервые привёл свои ядерные боеголовки в состояние повышенной боеготовности.

12 августа кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп допустил, что Китай способен нарастить объёмы ядерных арсеналов и превзойти Соединённые Штаты.