Доха, 21 августа, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Сделка о прекращении огня в секторе Газа включает последовательный вывод части подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с территории палестинского анклава. Об этом во вторник, 20 августа, по итогам визита в Доху заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА Регнум Энтони Блинкен

«Соединённые Штаты не принимают долгосрочной оккупации сектора Газа Израилем… Соглашение (о прекращении огня. — Прим. ред.) содержит график вывода ЦАХАЛ из районов Газы», — приводит слова Блинкена телеканал Al Jazeera.

Госсекретарь США отметил, что израильская сторона дала согласие на включение упомянутого пункта в проект договора. По словам Блинкена, в ближайшие дни посредники в рамках переговорного процесса рассчитывают убедить палестинское движение ХАМАС согласиться на преодоление оставшихся разногласий.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что одной из главных проблем в рамках переговорного процесса является вопрос о присутствии израильских войск вдоль Филадельфийского коридора на границе между сектором Газа и Египтом. Тель-Авив рассчитывает сохранить присутствие в указанном районе из стратегических соображений. Египет, в свою очередь, выступает за полный вывод подразделений ЦАХАЛ.

По словам высокопоставленного представителя американской администрации, до конца недели в Каире состоится встреча, целью которой станет доведение до финала договорённостей, достигнутых сторонами конфликта на прошедших в Дохе переговорах.