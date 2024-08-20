Москва, 20 августа, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Россия рассматривает отказ Организационного комитета Паралимпийских игр в Париже российским журналистам в аккредитации как проявление дискриминационной и русофобской политики, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Рассматриваем данные решения Оргкомитета, послушно отрабатывающего русофобский заказ Елисейского дворца, как недопустимое проявление его политической ангажированности, несовместимой с идеалами международного олимпийского движения», — говорится в комментарии дипломата, опубликованном 20 августа на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова подчеркнула, что спортивные чиновники подобными действиями обесценивают принцип недопустимости политики в спорте, грубо нарушают основополагающие права и свободы человека и противоречат базовым положениям Олимпийской хартии.

Кроме того, отказ Парижа российским журналистам в аккредитации для освещения Паралимпийских игр в очередной раз подтверждает отсутствие плюрализма СМИ и свободы слова в стране, добавила представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, в июле Франция также заявила об отказе дать аккредитацию ряду российских журналистов на Олимпиаду. По словам министра внутренних дел республики Жеральда Дарманена, Париж, принимая это решение, якобы исходил из «принципа предосторожности». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва решительно осуждает отказ журналистам из РФ в возможности освещать соревнования.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение Франции в отношении российских журналистов очередным доказательством дискриминации и политизации Олимпийских игр.