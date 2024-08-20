Грозный, 20 августа, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил в Грозном новую мечеть имени пророка Исы (Иисус Христос в мусульманской традиции), сообщили в Кремле.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Её строительство началось в 2020 году.

На сайте Кремля уточняется, что российского лидера сопровождали глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий и председатель Духовного управления мусульман республики Салах Межиев, советник чеченского главы по вопросам строительства религиозных учреждений Амруди Эдильгириев. Кроме того, в ходе визита Путина в мечеть там находился мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Указанный храм представляет собой уменьшенный прототип уникальной мечети, которая находится в центре чеченского города Шали и выполнена в стиле среднеазиатской архитектуры конца первого и начала второго тысячелетий.

Мечеть в Грозном может принять одновременно до пяти тысяч верующих. Высота порталов, которыми окружено сооружение, составляет 20 метров, а четырёх минаретов — 52 метра.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа Владимир Путин прибыл в Чечню. Рамзан Кадыров отметил, что президента РФ не было в Грозном 13 лет.

В Чечне Путин посетил могилу первого президента республики Ахмата Кадырова, а также побывал в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе, где встретился с добровольцами, которые отправятся в зону спецоперации.