Магас, 21 августа, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что инвестпроекты помогают региону эффективно развивать экономику и наращивать промышленный потенциал.

Ingushetia.ru Махмуд-Али Калиматов

Так, по данным Минпромсвязи Ингушетии, в республике в последнее время реализованы сразу несколько значимых проектов. В том числе речь идёт о запуске завода алюминиевых сплавов ООО «ЗАС «РИАЛ» с годовой мощностью десять тысяч тонн. Инвестиции в него составили почти 400 млн рублей.

Кроме того, в Ингушетии завершилась аккредитация кластера алюминиевой промышленности — в республике сформирован пул из 11 участников, включая системообразующие предприятия региона. В настоящее время его участники реализуют первый совместный проект по выпуску импортозамещающей продукции. Стоимость проекта составляет около 155 млн рублей.

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что руководство Ингушетии делает всё необходимое для создания благоприятных условий для бизнеса и инвесторов, что позволяет им эффективно развивать проекты на территории региона.

«Это не только улучшает экономическую ситуацию в республике, но и повышает уровень жизни наших граждан. Важно работать над тем, чтобы наши предприятия могли не только удовлетворять внутренний спрос, но и выходить на внешние рынки», — сказал глава региона.

По словам Калиматова, по итогам первого полугодия 2024 года в регионе наблюдается положительная динамика инвестиционной активности. Однако власти Ингушетии не собираются останавливаться и ведут работу над новыми проектами.

В частности, в регионе рассматривают возможность реализовать проект по строительству подстанции ПС 330 кВт «Тихая» для обеспечения нужд АО «Агрокомбинат Сунжа». Так, на участке в 50 га планируется создать агропромышленный парк, аналогов которого на территории Ингушетии сейчас нет.

Помимо этого, в рамках инвестпроекта «БестБренд» в республике будет возведено административно-производственное здание и запущено производство детских санитарно-гигиенических средств.

Предполагается, что реализация таких проектов поможет создать в Ингушетии новые рабочие места.