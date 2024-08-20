Москва, 20 августа, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обратились к духовным лидерам мира, представителям традиционных религиозных конфессий, международным правозащитным организациям и призвала их не допустить запрета Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 20 августа сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

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«Мы призвали их поднять голос, чтобы не допустить уничтожения Украинской православной церкви, которая, конечно, никакая не москальская церковь, а самоуправляемая, с правами широкой автономии в составе Русской православной церкви», — написала Ахмедова в Telegram-канале.

По её словам, Украина столь долго готовила почву к запрету УПЦ, что сейчас это никого не удивляет и проходит как рядовое событие — тихо и незаметно. Однако это всё очень серьезно и не должно быть окружено молчанием, почеркнула главред информагентства.

Ахмедова также указала на молчание со стороны религиозных и правозащитных международных организаций. Член СПЧ напомнила, что люди на Украине были выброшены из лона своей церкви, потеряли право на свободу вероисповедания.

Заявление СПЧ поддержал советник президента, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев.

«Надеемся, что духовные лидеры не оставят своим вниманием наше обращение и сделают всё возможное, чтобы право прихожан УПЦ на свободу вероисповедания в своих храмах и со своими духовными пастырями оставалось неприкосновенным», — следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале СПЧ.

В нём также отмечается, что члены комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека неоднократно обращали внимание международных правозащитников на те репрессии, которым подвергается УПЦ. Комиссия также напомнила, что речь идёт о запрете на Украине крупнейшей религиозной организации и лишении миллионов её прихожан возможности находиться в лоне своей канонической церкви.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект о запрете канонической УПЦ. Его поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах. Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

МИД России заявил, что принятие на Украине закона о запрете канонической Украинской православной церкви свидетельствует об умышленном уничтожении Киевом христианства вопреки конституции страны.

Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что принятый на Украине закон попирает признанные в мире нормы в области защиты религиозной свободы.

Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в беседе с ИА Регнум назвал действия украинских политиков бесовщиной, замешанной на политике.