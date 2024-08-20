Вашингтон, 20 августа, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Сервис видеоконференций Zoom разрешил проводить онлайн-встречи, в которых одновременно участвуют до 1 млн пользователей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Теперь клиенты могут выбирать вебинары для 10 тыс., 50 тыс., 100 тыс., 250 тыс., 500 тыс. и 1 млн участников», — говорится в заявлении, опубликованном 19 августа на сайте цифровой платформы.

Эти услуги платные и доступны только для тех, кто находится в США. Стоимость видеоконференции на 10 тыс. пользователей составит $9 тыс. (около 800 тыс. рублей), а на 1 млн — $100 тыс. (около 9 млн рублей).

Предполагается, что проводить масштабные встречи в режиме онлайн будут главы крупных компаний, организаторы отраслевых конференций и торговых выставок, знаменитости для встречи с фанатами, а также политики для публичных выступлений.

Как предавало ИА Регнум, Zoom в 2023 году потерял лидерство в России среди сервисов для видеоконференций. Расход трафика внутри приложения упал на 38%. Кроме того, спад зафиксировали у приложений Skype (на 34%) и Google Meet (на 30%). Единственное иностранное приложение, где был значительный рост — Microsoft Teams. Потребление трафика на этой площадке выросло в три раза.

При этом жители России стали чаще выбирать отечественные приложения для встреч по видеосвязи. Потребление трафика в «Контур Толк» выросло в 5,5 раза, в VK Teams — в 3,4 раза, в TrueConf — в 2,3 раза. Рост на сервисах «Яндекс Телемост» и «Салют, Jazz» составил 62% и 50%.