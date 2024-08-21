Москва, 21 августа, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Очень часто в западные частные военные компании привлекаются бывшие сотрудники спецслужб, а зачастую в составе таких групп под видом добровольцев проходят «обкатку» спецназ США, Великобритании и Франции, рассказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, американская ЧВК Forward Observations Group в соцсетях заявила, что входящие в её состав наёмники вместе с ВСУ участвуют в нападении на Курскую область. Как отметил политолог, в её состав FOG входят не только американцы, но и боевики из других стран, включая Францию, Великобританию, Польшу. Частные военные компании связаны со спецслужбами своих стран, а их бойцы — это бывшие сотрудники спецслужб. В таких компаниях под видом добровольцев или контрактников проходит «обкатку» и получает боевой опыт спецназ США, Великобритании, Франции, добавил он.

«Там много и действующих сотрудников, спецслужб и спецназа США, и Великобритании, и Франции, и других стран, которые просто получают боевой опыт на Украине, пользуясь случаем», — указал Глазунов.

Тем не менее, судя по внешнему виду бойцов американской ЧВК на фото, можно сделать вывод, что они находились в тылу и не вступали в бой с ВС РФ. В противном случае они бы не выглядели так бодро, как на снимке, отметил политолог.

Он считает, что операция в Курской области не имеет значения для ВСУ и Украины в военном плане, но она важна для Киева с пропагандистской точки зрения. Киевский режим пытается поднять боевой дух своих бойцов, но израсходовать последние резервы, включая наёмников, чтобы захватить несколько километров Курской области, — это глупость, подчеркнул он.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил, что иностранные наёмники, формально или неформально уволенные из рядов вооружённых сил стран НАТО, неоднократно были замечены на Украине с 2022 года. Они участвовали в боевых действиях, и случаи их гибели были документально зафиксированы.

Военный эксперт также подчеркнул, что за всё время проведения спецоперации количество иностранных наёмников, которые прибыли на фронт из западных стран, включая страны НАТО, не превышает 15–20 тыс. человек. Половина из них уже либо сбежала, либо погибла. По мнению эксперта, таким образом Запад пытается избавиться прежде всего от тех, кто ему неудобен. Хотя у стран НАТО есть такая практика, они не стремятся поставить на поток привлечение наёмников на Украину. Запад вполне удовлетворён тем, как гибнет местное население, подчеркнул Онуфриенко.

Он напомнил, что после госпереворота на Украине в 2014 году был сформирован батальон из выходцев с Кавказа, который был уничтожен в 2014–2015 годах. Иностранные наёмники охотно ехали воевать на Украину, пока не поняли, что их там ожидает. Уцелевшие увидели, что в их страны начали возвращаться гробы тысячами, и поняли, в какую мясорубку они попали. После этого количество желающих воевать против России резко уменьшилось. Основная масса наёмников прибыла на Украину в 2022 году, с тех пор этот поток ослаб, пояснил военный эксперт.

По его словам, тогда Запад сделал ставку на постсоветское пространство. Наёмнические формирования стали пополняться за счёт грузин и представителей белорусской оппозиции. После неудачной попытки переворота в Белоруссии многие из них бежали в Европу, но там они оказались не нужны. Поскольку они не являются гражданами европейских стран, их охотно привлекают к участию в наёмнических формированиях, которые засветились, в том числе и в Курской области. Это способ избавления от нежелательных лиц: ранее их использовали, а теперь от них решили избавиться. Участие в этом конфликте свидетельствует о глупости иностранных наёмников, подчеркнул Онуфриенко.

«Однако НАТО посылает на Украину своих специалистов, которые наносят больший вред не на фронте, а в тылу, работая с данными космической разведки, обслуживая засекреченную аппаратуру и связь, к которой не допускают украинцев. Любой наёмник, решивший воевать против России, найдёт на её территории свой конец, если не успеет убежать», — заявил эксперт.

В свою очередь капитан первого ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что участие американской ЧВК на стороне украинской армии в боях на границе Курской области является ещё одним шагом вовлечения США в конфликт.

«В настоящее время на территории России действует американская частная вооружённая структура, которая убивает граждан России. Это является прямым вмешательством со всеми вытекающими последствиями. Это ещё один шаг вовлечения США в конфликт. Когда Вашингтон не может вводить войска по каким-то причинам, они посылают ЧВК, но эта военная компания явна перепутала страну, её бойцы вряд ли вернутся домой живыми», — подчеркнул Дандыкин.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска с 6 августа начали нападение на Курскую область. Подразделения армии России остановили их в приграничных районах региона, не позволив ВСУ зайти вглубь российской территории.

Заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов 14 августа рассказал, что Курскую область атаковали около 12 тыс. военных Вооружённых сил Украины, среди них было очень много иностранцев. Он добавил, что многими среди атаковавших российский регион были иностранные наёмники. По его словам, «везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь». Алаудинов предположил, что большая часть наёмников уже уничтожена.

Военнопленный ВСУ по фамилии Боченко 16 августа рассказал об иностранных наёмниках в рядах украинских формирований, которые принимают участие в атаке на Курскую область. По словам пленного, он слышал от командования ВСУ, что оно планировало действия с западными инструкторами, которые были главными.

Ранее в этот же день жительница приграничных районов Курской области Ирина Кириченко сообщила, что в их село Черкасское Поречное Суджанского района заходили иностранные наёмники украинской армии, в том числе из Франции и Польши. По словам женщины, ей удалось спрятаться и остаться незаметной.

В своём заявлении Министерство иностранных дел РФ подчеркнуло, что участие американской частной военной компании во вторжении ВСУ в Курскую область доказывает вовлечённость США как непосредственного участника конфликта.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев 21 августа заявил, что Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека выступит с инициативой исключить иностранных наёмников ВСУ из процедуры обмена пленными. СПЧ выступает за то, чтобы все попавшие в плен наёмники, чьи преступления будут доказаны, пожизненно находились в заключении. Совет выступит с такой инициативой и предложит варианты соответствующего нормативного акта.