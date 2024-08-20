Владикавказ, 20 августа, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 августа в ходе встречи с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло поручил ему держать на контроле расследование уголовного дела о теракте в Беслане, совершённом в 2004 году.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Что касается ведения уголовного дела, расследования обязательно сформулируйте», — сказал глава государства.

Путин также напомнил, что недавно встречался с Меняйло, заслушав вопросы, волнующие жителей Северной Осетии. Президент попросил рассказать, появилось ли за это время ещё что-то.

Как предавало ИА Регнум, Путин 20 августа впервые посетил школу № 1 в Беслане, где террористы захватили 1128 заложников 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, проходившей в честь начала учебного года. В здании создали мемориал, где разметили фотографии погибших.

Президент также пришёл на мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 человек, погибших в теракте. Он возложил цветы и совершил земной поклон.

Кроме того, Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане. Он отметил, что трагедия навсегда останется незаживающей раной в памяти России, и выразил соболезнования родным и близким погибших. Президент подчеркнул, что террористам помогали из-за рубежа.

Во время штурма захваченной школы боевики уничтожили 31 террориста. Живым взяли Нурпаши Кулаев (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Его приговорили к пожизненному лишению свободы и отправили отбывать наказание в колонию «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

В сентябре 2021 года Кулаев обратился с ходатайством пересмотреть приговор. По мнению террориста, адвокат плохо защищал его в суде.