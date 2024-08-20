Москва, 20 августа, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Вся мировая культура скорбит по поводу кончины легенды французского кинематографа Алена Делона. Немногие знают, что актер в последние годы неоднократно бывал в России и очень ценил русское гостеприимство.

Приезды в Москву и Санкт-Петербург для участия в творческих и благотворительных вечерах проходили с 2010 по 2017 год по приглашению известного музыкального продюсера и создателя знаковой рок-группы «Земляне» Владимира Киселева и его супруги Елены Север. Так, в 2010 году фонд «Федерация» супругов организовал благотворительный вечер, в котором, помимо Алена Делона и других мировых звёзд, принял участие и Владимир Путин, лично исполнивший композицию на фортепиано. Собранные на мероприятии средства Ален Делон передал на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Незадолго до объявления о завершении карьеры в 2017 году звезда французского кино стал почетным гостем крупнейшего в Восточной Европе международного фестиваля поп-музыки «Белые ночи Санкт-Петербурга». Делон интересовался российской культурой, которую для него также открывал и показывал учредитель «Белых ночей Санкт-Петербурга» Владимир Киселев.

Как передавало ИА Регнум, о смерти Алена Делона стало известно 18 августа. Он скончался в своём доме в возрасте 88 лет. Причину его ухода из жизни не сообщили.