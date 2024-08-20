Москва, 20 августа, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Новые группировки войск помогут повысить эффективность работы Вооружённых сил России. Об этом 20 августа заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

РИА Новости / Станислав Красильников

Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей — 20 августа заявил, что за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генштаба ВС РФ и командующие группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск».

По словам Матвийчука, в состав новых группировок войск войдут войсковые формирования, пограничники, Росгвардия, авиация, ракетные войска, а также силы и средства противовоздушной обороны.

«Таким образом, на каждом направлении будет создана мощная группировка, которая сможет отражать возможное вторжение противника. Создание этих группировок усилит эффективность Вооружённых сил России. Каждая группировка будет иметь свою зону ответственности, включающую не только территорию России, но и, возможно, территорию Украины, где будет вестись разведка, будут обозначены зоны, в которых российские военнослужащие будут уничтожать летящие в сторону России снаряды, дроны, а также прорывающиеся группировки противника», — отметил Матвийчук.

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко пояснил, что группировка войск — это организационно-штатная структура любых вооружённых сил, которая создаётся для решения конкретных задач: оборонительных или наступательных. В структуру входят необходимые силы и средства: личный состав, техника, авиация и другие виды войск.

«Раньше рубежи России в Белгородской, Брянской и Курской областях охраняли пограничники, сейчас на границе России формируются регулярные части. Это усилит эффективность работы Вооружённых сил России как численно, так и организационно», — отметил военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, украинская армия начиная с 6 августа предпринимает попытки атаковать Курскую область. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона.

В Брянской, Курской и Белгородской областях 9 августа был введён режим контртеррористической операции. Решение приняли в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. ВСУ регулярно обстреливают территории этих областей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 19 августа сообщил об атаке украинской армии сразу пяти населённых пунктов.

Министр обороны России Андрей Белоусов 15 августа провёл заседание созданного Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Курской, Брянской и Белгородской областей. В состав совета вошли заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, руководители Белгородской, Брянской и Курской областей. Совет будет собираться не реже чем раз в неделю. При этом было подчёркнуто, что совет не подменяет собой оперативное управление войсками, эта задача по-прежнему находится в ведении командования группировки ВС РФ «Север» и Генштаба. В ходе заседания Белоусов заявил, что рассчитывает на оперативные и правдивые доклады с мест.

Белоусов 20 августа заявил, что налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в Курской, Брянской и Белгородской областях и центральным аппаратом оборонного ведомства.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов 20 августа заявил, что украинские войска остановлены на всей территории Курской области. Он добавил, что российские бойцы уничтожили основные ресурсы украинской армии.