Москва, 20 августа, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в России в течение недели выросла на 31,4%, сообщили журналистам 20 августа в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 9,21», — уточнили в оперштабе.

Согласно его данным, в стране с 12 по 18 августа госпитализировали 1409 человек, заразившихся коронавирусом. Этот показатель больше, чем было на предыдущей неделе, на 28,1%.

Заболеваемость выросла в 71 субъекте РФ. Из них в 17 регионах показатели выше, чем в среднем по стране.

Число выздоровевших среди тех, кто болел COVID-19, выросло на 20,3%. За неделю из больниц выписали 10 558 человек.

Как предавало ИА Регнум, Роспотребнадзор 13 августа заявил, что рост заболеваемости COVID-19, который в стране фиксируют в течение последних пяти недель, связан с сезонностью. Распространению коронавируса способствует массовое возвращение жителей из отпусков, так как это увеличивает число контактов. Ведомство подчеркнуло, что ситуация стабильная.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 15 августа также отметила, что эпидемиологическая ситуация в столице соответствует сезону. COVID-19 стал привычным заболеванием, пациенты легко его переносят и быстро выздоравливают, добавила она.