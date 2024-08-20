Ростов-на-Дону, 20 августа, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд в ходе заседания приговорил Игоря Корчинского, фигуранта дела о попытке взорвать машину главы Крыма Сергея Аксёнова, к 18 годам заключения.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего Игоря Корчинского. <…> Суд приговорил Корчинского к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме, остального срока — в исправительной колонии строгого режима», — сообщила 20 августа пресс-служба суда.

Кроме того, суд назначил осужденному штраф в размере 350 тыс. рублей. Было установлено, что он, получая инструкции от сотрудника Службы безопасности Украины, обучился применению взрывных устройств, и в июне 2023 года забрал бомбу из тайника, чтобы установить на машину главы Крыма. Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.

Как предавало ИА Регнум, 17 июля Аксёнов заявил, что по делу о покушении на него проходят более 10 обвиняемых. Всех, кто угрожает жизни жителей Крыма, ждёт заключение или смерть, подчеркнул он.

23 мая Аксёнов сообщил, что за последний год спецслужбы предотвратили четыре покушения на него. Во всех случаях они задержали злоумышленников. Глава республики подчеркнул, что никто не сможет запугать крымчан. Тех, кто готовит теракты, нужно задерживать живыми или мёртвыми, добавил политик.