Киев, 20 августа, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Верховная рада Украины одобрила законопроект о правовом статусе иностранцев, воюющих на стороне украинской армии. Об этом 20 августа сообщила депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Flickr.com/President of Ukraine

Она уточнила, что в целом документ поддержали 315 парламентариев.

Законопроект даёт право иностранным наёмникам, принимающим участие в военных действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), получить вид на жительство или иммигрировать, даже если их документы просрочены. Также документ предоставляет право на временное проживание членам семей военных.

Кроме того, они могут сдавать экзамен, требующийся для получения вида на жительство, не сразу, а в течение двух лет после отмены военного положения.

«Граждане России и Белоруссии, получившие украинское, должны подать документы об отказе от иностранного гражданства в течение года после отмены военного положения», ― написала в Telegram-канале Геращенко.

Как сообщало ИА Регнум, на стороне ВСУ воюют иностранные наёмники из десятков стран мира. 20 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в число иностранных наёмников украинских формирований, которые вторглись на территорию Курской области, входят военнослужащие подразделений НАТО. По его словам, ВСУ добавили в состав своих войск для нападения на российский регион такое огромное количество иностранных наёмников, какое только смогли собрать.

Российские военные 19 августа взяли в плен 15 воюющих на стороне киевского режима иностранных наёмников в Суджанском районе Курской области. Операция стала возможна благодаря совместной работе нескольких российских подразделений при поддержке авиации.

Ранее в этот же день жительница села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области Ирина Кириченко сообщила, что в населённый пункт заходили иностранные наёмники украинской армии, в том числе из Франции и Польши.