Москва, 20 августа, 2024, 18:17 — ИА Регнум. В ночь на 22 августа активисты молодежного сообщества «SТОлица» проведут автопробег по Садовому кольцу в Москве ко Дню Государственного флага России. Об этом 20 августа сообщил портал «Молодежь Москвы».

Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Уточняется, что в акции будут принимать участие свыше 500 автомобилей, сбор участников начнётся в 20:00 мск 21 августа на проспекте Академика Сахарова.

Кроме того, там же участникам автопробега выдадут флаги России, гербы Москвы, флаги регионов России, стилизованные наклейки и другую тематическую атрибутику для украшения их транспортных средств.

Помимо этого, участники смогут сделать себе аквагрим в цветах российского флага. Принять участие в автопробеге можно по предварительной регистрации на портале.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что проект «Молодёжь Москвы» на время летних каникул предоставляет юному поколению разные возможности для реализации. Градоначальник уточнил, что одним из самых популярных направлений остаются студенческие отряды.