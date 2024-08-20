Курск, 20 августа, 2024, 17:48 — ИА Регнум. В Курской области больше не будут рассылать SMS-оповещения о ракетной опасности и угрозе атак беспилотников. Об этом 20 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Региональный оперштаб принял решение отменить в Курской области рассылку SMS-оповещений о ракетной опасности и об опасности атак БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

Смирнов отметил, что это связано с несвоевременностью уведомлений и необходимостью снизить нагрузку на системы сотовой связи для оперативного взаимодействия.

Он добавил, что актуальная информация будет по-прежнему публиковаться в Telegram-каналах врио губернатора и правительства региона.

Как передавало ИА Регнум, днём 19 августа российская система противовоздушной обороны обезвредила один дрон ВСУ над Курской областью.

В ночь на 19 августа средства ПВО нейтрализовали четыре беспилотника над российскими регионами. Два дрона самолётного типа уничтожили над Белгородской областью, два — над Курской.

В ночь на 13 августа силы ПВО сбили над территорией России более 100 беспилотников самолётного типа. При этом 37 дронов и четыре тактические ракеты уничтожили в Курской области.