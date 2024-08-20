Беслан, Северная Осетия, 20 августа, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Враги России не оставляют попыток раскачать ситуацию в стране. Об этом 20 августа на встрече с матерями жертв теракта в школе № 1 города Беслана в 2004 году заявил российский президент Владимир Путин.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев/POOL

«Что касается тех противников, врагов наших, которых я вспоминал, то они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. Это очевидно», ― подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что сейчас приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе и Новороссии, так же, как и раньше боролись с террористами.

«Так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьёмся этих целей и на этом направлении, в борьбе с неонацизмом», ― заключил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа российский лидер в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ прибыл в Беслан. Он посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где почтил память погибших в результате теракта в школе № 1 в 2004 году. Возле мемориала, на котором похоронены 266 из 334 человек, он совершил земной поклон и возложил большой букет красных роз. Путин впервые посетил школу № 1 в Беслане, где 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников.

Президент также осмотрел Центр развития способностей детей «Альтаир». Там построили станции юных техников и натуралистов, лаборатории, лекторий, рекреационные залы.

На встрече с матерями жертв теракта в школе № 1 города Беслана в 2004 году российский лидер заявил, что бесланская трагедия останется незаживающей раной в исторической памяти всей России. Путин добавил, что за рубежом пытались не только оправдать действия боевиков, но и оказывали им помощь. У пособников терроризма нет ни морали, ни нравственности, есть только их интересы, подчеркнул он.