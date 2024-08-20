Беслан, Северная Осетия, 20 августа, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Устроившие теракт в Беслане в 2004 году боевики получали поддержку из-за границы. Об этом 20 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями ассоциации «Матери Беслана».

РИА Новости/ Сергей Карпухин

«Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что у этих людей отсутствуют понятия морали и нравственности.

Путин подчеркнул, что теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти всей России. Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в той трагедии.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин посетил мемориальный комплекс «Город ангелов» в Беслане, где почтил память погибших в результате теракта в школе № 1 в 2004 году. Возле мемориала, где похоронены 266 из 334 человек, глава государства совершил земной поклон и возложил большой букет красных роз.

Также Путин впервые посетил школу № 1 в Беслане, где 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников.