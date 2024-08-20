Москва, 20 августа, 2024, 17:19 — ИА Регнум. В текущем году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели свыше 2 млн анализов качества воды. Об этом 20 августа рассказал журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Антон Подгайко/ТАСС

По словам Бирюкова, Москва каждый день потребляет около 3 млн куб. м воды и в городе проложено почти 13 тыс. км водопроводных сетей.

«Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости — в оперативной корректировке параметров. В этом году провели уже свыше 2 млн различных исследований, которые в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам», — сказал он.

Заммэра уточнил, что сейчас состояние воды анализируют по 184 физико-химическим и биологическим показателям.

«С помощью современных технологий проверяем качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя, дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов», — пояснил он.

Бирюков добавил, что приборы в круглосуточном режиме ведут отслеживание показателей состава воды и эти данные передаются в единую информационную систему, что даёт возможность специалистам быстро принимать решения по изменению технологических режимов очистки.

Для оперативного анализа воды на месте отбора проб при необходимости специалисты используют мобильные лабораторные комплексы, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства начали восстановление второго Николо-Хованского пруда в поселении Сосенском. Он отметил, что сейчас водоём находится в неудовлетворительном состоянии.