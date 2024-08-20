Беслан, Северная Осетия, 20 августа, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в школе № 1 города Беслана в 2004 году.

Сергей Карпухин/РИА Новости Владимир Путин во время посещения культурно-патриотического центра профилактики терроризма «Беслан. Школа № 1»

«Трагедия безусловно останется незаживающей раной в исторической памяти всей России. Для тех, кто пострадал и потерял самое дорогое, что есть у человека, это будет кровоточащей раной всю жизнь», — сказал глава государства.

Он выразил соболезнования всем тем, кто потерял в страшной трагедии родных и близких.

По словам президента, за рубежом пытались не только оправдать действия боевиков, но и оказывали им помощь. У пособников терроризма нет ни морали, ни нравственности, есть только их интересы, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа российский лидер посетил мемориальный комплекс «Город ангелов» в Беслане, где почтил память погибших в результате теракта в школе № 1 в 2004 году. Возле мемориала, где похоронены 266 из 334 человек, он совершил земной поклон и возложил большой букет красных роз. Путин впервые посетил школу № 1 в Беслане, где 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников.

Президент также осмотрел Центр развития способностей детей «Альтаир». Там построили станции юных техников и натуралистов, лаборатории, лекторий, рекреационные залы.

1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе № 1 во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. На протяжении трёх дней они удерживали в заминированном здании 1128 человек: детей, их родителей и сотрудников школы.