Вашингтон, 20 августа, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Призыв премьер-министра Польши Дональда Туска «извиниться и заткнуться» к тем, кто выступал за строительство систем газопроводов «Северный поток», поразил немецкие власти. Об этом 20 августа сообщила газета The Wall Street Journal.

flickr.com/European Committee of the Regions

17 августа польский премьер обрушился на Берлин с критикой на фоне обнародованного расследования подрыва газопроводов. На своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) он указал, что все инициаторы и покровители «Северных потоков» должны принести извинения и умолкнуть.

Источник издания заявил, что двум странам необходимо совместными усилиями поддерживать Украину, поэтому в правительственных кругах решили проигнорировать выпад Туска, хоть его слова и поразили чиновников в ФРГ.

Ранее стало известно, что в начале июля Германия обратилась к польским коллегам с просьбой обеспечить исполнение ордера на арест подозреваемого в диверсии на «Северных потоках». Отказ Варшавы арестовать его вызвал спор между Польшей и Германией, уточнила WSJ. Отмечалось, что после получения Польшей ордера на арест мужчина уехал на Украину.

19 августа глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что последние подробности диверсии на «Северных потоках» являются инсценировкой с целью отвода глаз от истинных исполнителей. По его словам, осуществление теракта не было возможным без помощи США.

Взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.