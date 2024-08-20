Москва, 20 августа, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Принятие закона, фактически запрещающего Украинскую православную церковь (Московского патриархата) на Украине, является бесовщиной, замешанной на политике. Такое мнение 20 августа корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

TASS / EPA / OLEG PETRASYUK

Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата). Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Баширов отметил, что после Олимпийских игр в Париже уже ничто не кажется удивительным. Он подчеркнул, что глубинная Украина придерживается православной веры.

«Для верующих церковь — это не только место для отправления религиозного культа, это и часть истории, а также доверие к священнослужителям, которые являются духовными наставниками прихожан. Ни один закон не сможет уничтожить духовность, он только усилит раскол между гражданами Украины и киевским режимом. Решение о запрете УПЦ — это бесовщина, замешанная на политике. Глубокое чувство веры не зависит от решения властей. Вероятно, будут страдания, которые в христианской культуре принимаются со смирением. Когда Россия победно завершит спецоперацию, закон будет отменён. И это произойдёт довольно скоро», — отметил профессор.

Политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот отметил, что разрыв связей с канонической православной церковью является логичным шагом для Украины, которая скоро исчезнет с карты мира и из современной истории, оставшись в будущем только как назидание тем, кто соберётся предавать родного брата.

Он добавил, что русская православная церковь была на этой территории давно, больше тысячи лет назад, и будет ещё не одну тысячу лет.

«Сегодня на Украине борются с православием, отрекаясь от братских отношений и веры, создавая разного рода сатанинские симулякры. Этим они демонстрируют своё бесноватое естество. Думающим людям на Украине следует увидеть очевидное и осознать, что происходит на самом деле. На глазах у всего мира происходит откровенный этноцид русского народа в границах конкретного украинского государства: у людей отобрали культуру, язык, запретили русским детям, проживающим на Украине, учиться на родном языке, переписали историю, а сейчас отбирают уже и веру», — подчеркнул политолог.

По его словам, на Украине есть вероятность, что русских православных людей могут преследовать или даже убивать. Поэтому задачей России является победное завершение спецоперации, подчеркнул Кот.

Как передавало ИА Регнум, на Украине развязали масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Храмы УПЦ отбирают и передают раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Канонических священников привлекают к административной и уголовной ответственности. В ПЦУ пообещали проверять священников на «лояльность и патриотизм».

Так, митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия (Снигирёва) Киев обвинил в «разжигании ненависти на религиозной почве». В конце мая священника заставили осквернить портрет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Флаг разложили при входе на территорию суда таким образом, чтобы его невозможно было обойти или переступить. Митрополит постарался максимально быстро пройти в калитку, не задев портрет патриарха.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 августа заявила, что Россия с тревогой наблюдает очередные шаги поощряемого западными кураторами киевского режима по углублению религиозного раскола на Украине и призывает профильные международные структуры перестать поощрять Киев своим молчанием. Дипломат заявила, что поддерживающие запрет деятельности канонической Украинской православной церкви являются сатанистами.

Управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган 20 августа заявил, что Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) глубоко сочувствует верующим в связи с принятием закона о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Священнослужитель пожелал украинским верующим крепиться «в стоянии за правду».

Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов отметил, что закон о фактическом запрете Украинской православной церкви (Московского патриархата) попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы. Советник патриарха добавил, что Священный синод РПЦ даст оценку «этому акту преследования канонического православия на Украине».

Глава Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда 20 августа заявил, что принятие закона о фактическом запрете Украинской православной церкви (Московского патриархата) приведёт к актам массового насилия в отношении верующих. Он отметил, что этот беззаконный акт является грубейшим нарушением представлений о свободе совести и правах человека и создаёт правовую базу для тотальной ликвидации приходов канонической УПЦ.