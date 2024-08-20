Санкт-Петербург, 20 августа, 2024, 16:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали гражданина Израиля Джошуа Карту, объявленного в международный розыск правоохранительными органами США за совершение крупного мошенничества. Об этом сообщил источник «Известий».

Иван Шилов ИА Регнум

Подозреваемого 19 августа в аэропорту Пулково задержали сотрудники отдела Национального центрального бюро Интерпола главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками линейного отдела МВД в Пулково.

Вашингтон разыскивает иностранца из-за аферы с использованием электронных средств коммуникации. Карту доставили в дежурную часть. Ему избрана мера пресечения в виде ареста. Сейчас решается вопрос о его депортации.

По данным портала «78.ru», задержанный — один из трёх братьев Карту, которые обвиняются в том, что в период с 2013 по 2017 год торговали бинарными опционами и обманули инвесторов почти на 233 млн долларов.

Братья Карту известны дружбой с израильской элитой, роскошным образом жизни и поездками на гоночных спортивных автомобилях.

Согласно информации на сайте Американской государственной комиссии по торговле товарными фьючерсами, начиная примерно с сентября 2015 года фигуранты привлекали клиентов к участию в схеме по приобретению внебиржевых бинарных опционов через интернет-платформу, которой они сами управляли. Они вводили клиентов в заблуждение относительно уровня риска и манипулировали результатами некоторых сделок, чтобы заставить клиентов понести убытки и получить прибыль для себя.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня Бразилия выдала российскую гражданку Веронику Лебедеву, которую в РФ обвиняют в мошенничестве на 67 млн рублей. По данным следствия, обвиняемая действовала вместе с Денисом Асфандьяровым. Сообщника Лебедевой уже задержали. Подозреваемые не исполнили обязательства контракта с двумя строительными фирмами.

В июне бывшего топ-менеджера Volvo Эрика Эберхардсона обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Его заочно арестовали решением Таганского суда на два месяца и объявили в международный розыск. По данным следствия, Эберхардсон ввёл в заблуждение потерпевшего гражданина, сообщив ему заведомо ложную информацию, связанную с инвестициями. При этом менеджер потребовал передать ему деньги и подписал расписку, но не вернул средства в обозначенный период и распорядился ими по своему усмотрению.