Москва, 20 августа, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Услуги по развитию карьеры оказались одними из самых востребованных в Едином центре поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом 20 августа рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

«Среди них — помощь в составлении резюме, подбор вакансий и программ обучения, подготовка к собеседованию и организация встреч с работодателями. С марта 2023 года оказано свыше 8 тыс. таких услуг», — написал он в своём Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, каждому из соискателей в центре предлагают индивидуальную помощь в зависимости от его опыта и запроса, и они могут выбирать один из нескольких новых карьерных сценариев — пойти работать в промышленности, полностью сменить сферу деятельности и вернуться на прежнее место работы.

«Программы профессиональной переподготовки особенно востребованы у жён и детей участников СВО», — уточнил Собянин.

Он добавил, что наиболее популярными направлениями являются ИТ, административная работа, менеджер маркетплейсов, интернет-маркетолог и веб-дизайнер.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа Собянин рассказал, что свыше 60 столичных некоммерческих организаций помогают участникам спецоперации и их семьям. Градоначальник уточнил, что эти НКО делают одежду для военнослужащих, а также проводят различные реабилитационные мероприятия и терапевтические занятия.