Уфа, 20 августа, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе разработали новую методику определения прочности металлических конструкций.

Glavarb.ru «Роснефть»

Невидимые глазу неоднородности, трещины, поры и другие дефекты металла современная наука выявляет с помощью рентгена. Уфимские учёные решили проанализировать изменения интенсивности отражения рентгеновского луча при наклоне изделия. Выяснилось, что так можно установить размер и пространственное распределение дефектов. Причём не только в одной выбранной точке, а по всей поверхности детали.

Разработка уже прошла успешные лабораторные испытания на насосно-компрессорных трубах, которые используются для транспортировки жидкости и газа.

Новая методика позволяет своевременно определить изменение прочности металла и оценить пригодность изделия для дальнейшей эксплуатации. Применение инновации повысит надёжность и продлит срок функционирования металлоконструкций, используемых в нефтяной отрасли.