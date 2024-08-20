Париж, 20 августа, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» могут исключить из Лиги чемпионов из-за долгов перед экс-игроком команды Килианом Мбаппе. Об этом 20 августа сообщила французская газета Le Monde.

Global Look Press/IMAGO/Laurent SANSON Килиан Мбаппе

По данным источника, сумма задолженности составляет 55 млн евро. Она складывается из трети подписного бонуса (36 млн евро), части доплаты за лояльность и зарплаты за апрель, май и июнь.

Футболист обратился с жалобой в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги Франции. На основании ст. 259 действующей в стране Хартии профессионального футбола «клубы обязаны выплачивать спортсменам зарплату по контракту не позднее последнего дня каждого месяца».

Если вина ПСЖ будет доказана, клубу грозит временный запрет на трансферы. Он также может лишиться лицензии UEFA, что автоматически исключит его из соревнований под эгидой организации. Результаты прошлого французского чемпионата при этом позволяют клубу в новом сезоне выступить в Лиге чемпионов.

Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 по 2024 год. Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 256 голами в 308 играх и пять раз выигрывал чемпионат страны.

Как сообщало ИА Регнум, в июне футболист на правах свободного агента заключил контракт с испанским клубом «Реал Мадрид». Соглашение рассчитано до 2029 года. Перед подписанием контракта с «Реалом» Мбаппе попросил руководство клуба разрешить ему сыграть за сборную Франции на Олимпиаде-2024 в Париже.