Подольск, Московская область, 20 августа, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Ранее отключившееся электроснабжение в Подольске полностью восстановили. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«После незапланированного отключения электроснабжение в Подольске восстановлено по постоянной схеме в полном объёме», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Уточняется, что способствовавшие отключению света нарушения технологического характера были устранены.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 августа в семи котельных Подольска произошло массовое отключение электроэнергии. В результате этого также началась перебои с водоснабжением города.

В Приморье 16 августа произошло массовое отключение электроэнергии. По информации регионального минэнерго, это случилось из-за масштабной аварии в генерации, сбой затронул южную часть Приморского края, включая Владивосток. Из-за перебоев с электроснабжением все краевые медучреждения перевели на резервные источники питания. Причиной массового отключения электричества в Приморском крае могло стать замыкание на Лучегорской ГРЭС.