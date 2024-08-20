Москва, 20 августа, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Сервис «Mail.ru Агент» завершил работу спустя 21 год существования, сообщили 20 августа на его официальном сайте.

РБК/ТАСС

«Агент Мail.ru завершил работу», — говорится в сообщении.

При попытке открыть сайт «Mail.ru Агент» пользователям предлагают перейти на современные альтернативы в виде VK Мессенджера и VK WorkSpace.

Сервис начали развивать в мае 2003 года. Спустя полгода после запуска мессенджер позволял пользователям обмениваться мгновенными сообщениями. «Mail.ru Агентом» пользовались более 16 млн человек в мире. В частности, он позволял пользователям обмениваться голосовыми сообщениями и видеозвонками, а также отправлять бесплатные СМС. В 2011 году сервис объединили с мессенджером ICQ.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня мессенджер ICQ завершил работу. Сервис разработали в 1996 году. Компания перезапустила ICQ в 2020 году, дав мессенджеру новое имя — ICQ New, новый интерфейс и технологии искусственного интеллекта.

В мае компания VK объявила о планах сфокусироваться на развитии VK Мессенджера и VK WorkSpace.