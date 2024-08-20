Москва, 20 августа, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Временному поверенному в делах США в РФ Стефани Холмс заявлен решительный протест в связи с действиями американских журналистов, незаконно проникших в Курскую область. Об этом 20 августа сообщил российский МИД.

Дарья Антонова, ИА REGNUM

Американская газета The Washington Post 18 августа опубликовала большую статью о посещении её журналистами курской Суджи в сопровождении украинских боевиков. В город приезжали журналисты Шивон О’Грейди, Татьяна Буриянова и фотограф Эд Рам.

«Был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортёров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима», — указано в сообщении.

Отдельно ведомство отметило, что появились свидетельства участия американской ЧВК в нападении Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию России. Подобные действия подтверждают вовлечённость США в украинский конфликт и поддержку действий главы киевского режима Владимира Зеленского.

По утверждению МИД, в России проведут следственные действия в отношении американских наёмников для привлечения их к ответственности. Ведомство напомнило, что все иностранные «специалисты» и наёмники, нелегально пересекающие границу РФ, являются законной целью для вооружённых сил страны.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа американская частная военная компании Forward Observations Group выложила снимок своих бойцов, которые участвуют на стороне украинской армии в боях на границе Курской области. На фотографии трое западных военных с синими повязками позируют на фоне украинской бронемашины HMMWV.