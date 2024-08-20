Москва, 20 августа, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Жители Москвы смогут выразить мнение о том, нужен ли городу региональный закон о порядке обращения с безнадзорными животными. Сделать это можно будет в рамках тестового голосования перед сентябрьскими выборами депутатов. Оно состоится 23 августа с 8:00 до 14:00. При этом столичным жителям будут доступны все способы отдать свой голос: дистанционно, при помощи электронного терминала или бумажного бюллетеня на ряде избирательных участков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

На сегодняшний день в Москве действует федеральная норма об отлове, стерилизации, вакцинации и возвращении на волю безнадзорных животных. При этом в 2023 году Госдума приняла закон, который наделяет регионы правом самостоятельно определять порядок обращения. Внутренние документы уже приняты в Астраханской и Магаданской областях, в Алтайском и Забайкальском краях и ряде других регионов.

Принять участие в тестовом голосовании в Москве могут совершеннолетние горожане с постоянной регистрацией в столице. Те, у кого есть полная учётная запись на mos.ru, смогут сделать выбор дистанционно. Также в столице заработает ряд избирательных участков, где можно будет отдать голос при помощи специального терминала или бумажного бюллетеня. Для этого нужно взять с собой паспорт.

Тестовое голосование традиционно пройдёт за несколько недель до выборов. Во время него специалисты проверят электронную систему, корректность всех её процессов и функций. Москвичи не только выразят мнение по поводу важного для жизни в столице вопроса, но и помогут выявить возможные уязвимости в системе. Кроме того, во время тестового голосования ей устроят стресс-тесты, чтобы проверить стабильность на случай форс-мажоров. Для этого специалисты искусственно создадут проблемы со связью и высокие пиковые нагрузки, сымитируют помехи.

Как сообщало ИА Регнум, выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. В эти дни избирателям также будут доступны все способы волеизъявления.