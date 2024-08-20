Мадрид, 20 августа, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Старейшая из всех жителей Земли Мария Браньяс Морера скончалась на 118-м году жизни. Об этом 20 августа сообщила семья долгожительницы в социальной сети X.

Facebook/Maria Branyas Morera

«Мария Браньяс покинула нас. Она умерла, как и хотела: во сне, мирно и без боли», — говорится в сообщении.

По информации британской газеты Daily Mail, долгожительница родилась в 1907 году в Сан-Франциско и в 1915 году её семья вернулась в Испанию. В 1931 году Браньяс вышла замуж за каталонского врача, пережив его на 46 лет. С момента, когда долгожительнице исполнилось 92 года, она проживала в испанском городе Олот, в котором в марте отметила свой 117-й день рождения.

Морера пережила две мировые войны, пандемию испанского гриппа, гражданскую войну в Испании и пандемию коронавирусной инфекции. Книга рекордов Гиннесса официально признала её старейшим человеком в мире в январе 2023 года, когда французская монахиня Люсиль Рандон скончалась в возрасте 118 лет.

После смерти испанской долгожительницы старейшим человеком на планете стала жительница Японии Томико Итоока, родившаяся 23 мая 1908 года. По информации Американской группы геронтологических исследований, японке исполнилось 116 лет.