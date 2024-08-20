Москва, 20 августа, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело из-за подделки подписи бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова на документах, фигурирующих в расследовании. Об этом 20 августа сообщил адвокат Сергей Буйновский.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов и адвокат Сергей Буйновский

«Следствие отказалось назначать по данному факту проверку, как и возбуждать уголовное дело по факту подделки подписи», — процитировала его «Газета.Ru».

Как передавало ИА Регнум, ранее Буйновский заявил, что фальшивую подпись удалось установить с помощью почерковедческой экспертизы. Адвокат подчеркнул, что выявленный факт ставит под сомнение обвинения в адрес генерала, поскольку доказательства против него теперь начали иметь не прямой, а косвенный характер.

Попова задержали в мае 2024 года в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 285 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следствие заподозрило его в хищении более 1700 т металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области. Стоимость этих изделий оценили в 130 млн рублей. Генерал свою вину не признал.

В июле следствие предъявило Попову обвинение в окончательной редакции. Помимо мошенничества в особо крупном размере, бывшему командующему добавили в дело обвинение в служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 7 августа суд оставил генерала под домашним арестом до 11 октября.