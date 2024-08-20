Донецк, 20 августа, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Бывший сержант ВВС США приехал в Россию, получил гражданство и вступил в ряды Вооружённых сил РФ для участия в спецоперации. Ему дали позывной Бостон, он проходит службу в подразделении, связанном с беспилотниками.

Станислав Красильников/РИА Новости Бывший сержант ВВС США с позывным Бостон

«США в многомиллиардном финансовом кризисе, разваливаются и страдают. И то, что происходит здесь, просто не в интересах простого американца. Когда меня спрашивают, считаю ли я себя предателем, я всегда говорю, что наши страны не в состоянии войны», — процитировал добровольца 19 августа РЕН ТВ.

Он также уверен, что в будущем виновные в этом хаосе предстанут перед правосудием за содеянное.

Бостон рассказал, что 10 лет служил в ВВС США, а потом ещё два года работал городским советником. Он приехал в Москву в январе и решил получить российское гражданство. После этого боец отправился в Донецк.

Сослуживец добровольца с позывным Боло сообщил, что с ним общаются жестами, но это не снижает эффективность боевой работы. Командир штурмовиков с позывным Волурсик рассказал, что нашёл понимание с иностранцем, начал учить английский язык, а американец тем временем учит русский.

«Люди в мире ещё есть думающие, которые в состоянии отличать чёрное от белого… Правда — она всегда своё возьмёт», — добавил Волурсик.

Как предавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в январе подписал указ, по которому иностранцы имеют право на получение гражданства РФ при заключении контракта с Минобороны в период СВО. Это право также получают члены семьи добровольца.