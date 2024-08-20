Беслан, Северная Осетия, 20 августа, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил в Беслане Центр развития способностей детей «Альтаир». Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин во время посещения Центра развития способностей детей «Альтаир» в Беслане

В центре организовано дополнительное обучение детей и подростков от пяти до 18 лет. Там построили станции юных техников и натуралистов, лаборатории, лекторий, рекреационные залы.

Отмечается, что занятия проходят по трём направлениям: инженерно-техническому (кружки по авиамоделированию, промышленному дизайну, IT-технологиям, робототехнике), художественному (гончарное ремесло, изготовление национальных кукол, резьба по дереву) и естественнонаучному (основы биологии, экологии, агротехники).

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин посетил мемориальный комплекс «Город ангелов» в Беслане, где почтил память погибших в результате теракта в школе № 1 в 2004 году. Возле мемориала, где похоронены 266 из 334 человек, глава государства совершил земной поклон и возложил большой букет красных роз.

Также Путин впервые посетил школу № 1 в Беслане, где 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников.

Ранее 20 августа Путин впервые с 2019 года приехал в Кабардино-Балкарию, где посетил садоводческое хозяйство, а также провёл встречу с главой республики Казбеком Коковым.