Курск, 20 августа, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Украинские боевики расстреляли двух мирных жителей, пытавшихся вплавь через реку эвакуироваться из села Гуево в Суджанском районе Курской области. Об этом 20 августа рассказал очевидец происходившего, проживающий в соседнем селе Плехово.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

По его словам, которые привёл ТАСС, двое молодых людей переплывали реку Псёл в сторону Плехово, пытаясь уйти от украинских формирований.

«Дорога как раз под речку ведёт, и он (боевик ВСУ. — Прим. ред) вылез из пикапа, а они только на берег [вышли]. Расстрелял», — сказал очевидец.

Мужчина уточнил, что его племянник помогал вывозить людей во время их эвакуации из района и в это время автомобиль с мирными жителями атаковал украинский коптер. Бойцы ВСУ также прицельно били по объектам инфраструктуры, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что украинские войска расстреливали мирных жителей Курской области. Доказательством этого служат множество фотодокументов, отметил он.

Житель курского села Мартыновка Виталий Скибин 15 августа рассказал, что смог спастись от расстрела украинских боевиков благодаря своей бабушке. По его словам, бойцы ВСУ связали его и оставили дома, а сами пошли грабить соседние дома. В это время в дом вернулась бабушка и освободила внука, велев ему уходить, а сама решила спрятаться в подвале или сарае.

Центр общественных связей ФСБ России 12 августа сообщил, что украинским боевикам дали приказ расстреливать на месте мирных жителей Курской области за оказание сопротивления. Отмечалось, что при заходе в населённые пункты боевики ВСУ занимались мародерством и забирали с собой всё, что могли унести.