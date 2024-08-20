Москва, 20 августа, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Супруг основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, которому принадлежит 1% компании ООО «Вайлдберриз», заявил о решении зарегистрировать товарный знак «ВБ». 20 августа он сообщил, что подал заявку в Роспатент.

Telegram/RKadyrov_95

«Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а моё личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. ВБ ― это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук», ― пояснил Бакальчук в Telegram-канале.

Он также добавил, что регистрация товарного знака необходима, чтобы защитить ценный актив Wildberries ― доменное имя wb.ru. По словам Бакальчука, ранее он отправлял досудебные претензии Татьяне Бакальчук и компании «РВБ» (юрлицо объединённых Wildberries и Russ) в связи с передачей доменных имён Wildberries в распоряжение «РВБ». Ответа на них он так и не получил.

Регистрация товарного знака, как отметил учредитель «ВБ Девелопмент», позволит ему защитить права на свой строительный бизнес, который занимается возведением складов для Wildberries.

На данный момент заявка не зарегистрирована в базе Роспатента. При этом «Коммерсанту» поступление заявления подтвердили представитель пресс-службы ведомства и управляющий партнёр компании IQ Technology, представляющей интересы Бакальчука, Александр Логунов.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что о планах Бакальчука зарегистрировать товарный знак они узнали из СМИ.

«Инициалы Бакальчука не имеют никакого отношения к названию «Вайлдберриз» либо производным от него. Вопросы юридических последствий — в компетенции юристов, специализирующихся в этой области законодательства», — подчеркнули в компании.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Татьяна Бакальчук подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса с мужем. Она заметила, что Владислав Бакальчук владеет 1% компании и не участвует в управлении Wildberries. Её муж, в свою очередь, заявил, что маркетплейс якобы подвергся попытке «рейдерского захвата». Однако предпринимательница опровергла эту информацию.

5 августа Wildberries завершил объединение с оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ». Права и обязанности по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries в полном объёме передали ООО «РВБ». Маркетплейс при этом пообещал, что переход на новое юридическое лицо не отразится на работе партнёров и клиентов с торговой площадкой.

13 августа в пресс-службе «РВБ» заявили, что проектное подразделение Wildberries — «ВБ Девелопмент», основанное Владиславом Бакальчуком, задолжало головной компании более 30 млрд рублей. Задолженность возникла из-за несвоевременного ввода в эксплуатацию логистических центров в регионах.