Москва, 20 августа, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Технологический холдинг VK представил бета-версию своего нового сервиса «VK доска», призванного заменить сервис онлайн-досок Miro, который планирует отключать профили жителей России с 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба VK.

пресс-служба VK

«VK доска» — это бесплатный сервис, который позволяет визуализировать информацию и делиться результатами работы. Он будет полезен для проведения встреч, занятий, мозговых штурмов и ретроспектив. В сервисе нет ограничений на количество создаваемых виртуальных досок, что делает его удобным для совместной работы, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что сервис пока доступен в бета-версии. Пользователям могут создать виртуальное интерактивное пространство, где они могут создавать масштабируемые умные доски с фигурами, стикерами, добавлять изображения, текст, ссылки и другие элементы. Также есть возможность устанавливать таймер для продуктивной работы в строго отведённое время.

«Новый продукт «VK Доска» станет незаменимым пространством для всех, кто работает над проектами, обучением и нуждается в помощи визуальных инструментов, а также ценит удобство и эффективность. Простой и интуитивно понятный интерфейс сервиса поможет пользователям добиваться лучших результатов», — приводит пресс-служба слова руководителя проекта «VK Доска» Сергея Прокудина.

Отмечается, что в ближайшее время пользователи «VK Доски» смогут бесплатно сохранить и перенести данные из других сервисов и вернуться к доработке виртуальных пространств позже.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что российские IТ-компании продолжают активно работать над укреплением цифрового суверенитета России.

По его словам, важно не останавливаться на достигнутом, необходимо разрабатывать новые IТ-продукты и развивать уже существующие. Они должны быть удобными для работы, отдыха и творчества.

«Также важно, чтобы российские блогеры смогли без трудностей переходить на наши онлайн-платформы. У нас уже есть платформы, которые предлагают функцию быстрого переноса контента с западных онлайн-площадок. Важно эту практику масштабировать на все российские социальные сети и видеохостинги. От этого зависит безопасность российских пользователей в интернете. Чем активнее блогеры начнут переходить на отечественные платформы, тем быстрее они уберегут своих подписчиков от угроз, связанных с VPN-сервисами и противоправным контентом, которого полно на YouTube, в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)», — приводит пресс-служба его слова.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что подобные примеры показывают постепенное достижение цели — исключения зависимости от западных IТ-продуктов.

«Помимо создания новых ИТ-продуктов, важно делать их удобными для пользователей. Чем наши IТ-компании успешно занимаются, создавая хороший интерфейс и полезные функции. Например, быстрый перенос контента с западных онлайн-площадок на отечественные платформы считаю важным. Российским блогерам не стоит оставаться на американских онлайн-площадках, которые превратились в оружие Запада в информационной войне против России. И из-за этого стали русофобскими», — цитирует его слова пресс-служба.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков отметил, что развитость российской IТ-отрасли позволяет российским компаниям очень оперативно реагировать на глобальные вызовы и создавать собственные аналоги.

Важно, чтобы российские IТ-компании продолжали развивать свои продукты, собирать обратную связь от пользователей и повышать популярность и востребованность своих решений среди граждан России. Это касается любого программного обеспечения: сервисов и приложений для работы и досуга, соцсетей и видеохостингов для коммуникации.

«Нужно, чтобы наши соцсети и видеохостинги делали всё, чтобы российским авторам контента было удобно перейти на отечественные площадки и комфортно вести на них свою деятельность», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, с начала 2024 года более 14 тыс. новых авторов, среди которых блогеры-миллионники, начали публиковать ролики на VK Видео. Как рассказали в пресс-службе VK, блогеры с большой аудиторией переходят с других платформ. Также увеличилось число начинающих авторов с несколькими десятками или сотнями подписчиков. Каждый второй автор воспользовался программой поддержки для перехода с других платформ или создания канала с нуля. Наиболее активно в этом году растёт количество авторов в направлениях развлечений, детского и семейного контента, образования и культуры, технологий, гейминга и красоты.

VK запустила новый бесплатный сервис для организации работы репетиторов и учеников — VK Tutoria. На онлайн-платформе пользователи смогут проводить занятия, управлять своим расписанием, хранить и делиться учебными материалами, а также использовать широкий набор инструментов для продуктивной работы. Кроме того, сервис предоставит возможность создания удобного личного кабинета для преподавателя и ученика. Вместе с этим VK Tutoria объединит в себе преимущества таких сервисов для продуктивности, как Календарь, Заметки, хранилища данных Облако Mail.ru, встроенную интерактивную доску для совместной работы, а также ключевые средства коммуникации — VK Мессенджер и VK Звонки.

Платформа «ВКонтакте» запустила собственное медиа о событиях в мире спорта «VK Спорт». Она объединила паблики «Спорт Mail.ru» и «Спорт ВКонтакте» в единое сообщество. В новом медиа представлены не только новости из мира спорта, но и тематические спецпроекты, эксклюзивные события и уникальный спортивный контент.