Беслан, Северная Осетия, 20 августа, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин впервые посетил школу № 1 в Беслане, где 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года.

кадр из видео

В наши дни школа представляет собой мемориальный комплекс. Главе государства показали сохранившийся в исходном виде спортзал, в котором боевики удерживали более 1,2 тыс. заложников. Там на стенах разместили фотографии погибших.

К мемориалу регулярно приносят игрушки и цветы, а также бутылки с водой, потому что террористы не давали заложникам ни еды, ни воды. На улице установили мемориальную доску с именами 334 жертв теракта, 186 из них — дети. В течение трёх дней боевики удерживали в заминированном здании 1128 человек, детей, родителей, учителей.

Группа террористов в составе 32 человек захватила школу утром 1 сентября 2004 года. В результате освобождения заложников 31 террориста ликвидировали. Один выживший боевик отбывает пожизненный срок в колонии особого режима на Ямале. В сентябре этого года исполнится 20 лет с момента трагедии.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа российский лидер совершил поездку в Кабардино-Балкарию, где провёл рабочую встречу с главой региона Казбеком Коковым. Президент посетил мемориал «Город ангелов» в Беслане, созданный в память о погибших в результате теракта в 2004 года. Глава государства совершил земной поклон у памятника, а также возложил цветы к «Дереву скорби» и памятнику бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».

Во время поездки президент также успел осмотреть садоводческое хозяйство, где российского лидера угостили яблоками.