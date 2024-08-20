Москва, 20 августа, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники на курском направлении. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая техника ВСУ, уничтоженная в приграничном районе Курской области

«За сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, 18 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два миномёта и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Апанасовка, Викторовка, Борки, Любимовка, Косица, Толстый Луг, Плехово и западнее Богдановки.

В Минобороны добавили, что всего на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военных, 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортёров, 299 бронемашин, 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские войска остановлены на всей территории Курской области.

По его словам, боевые действия на курском направлении, как и вся специальная военная операция, могут завершиться в ближайшие два-три месяца.

Помощник президента России Юрий Ушаков 19 августа отметил, что Москва не будет разговаривать с Киевом на данном этапе после его авантюры в Курской области. Он напомнил, что российские мирные предложения не аннулированы и ситуация будет зависеть в том числе и от ситуации на поле боя.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения Вооружённых сил РФ не позволили украинским войскам зайти вглубь региона.