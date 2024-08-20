Беслан, Северная Осетия, 20 августа, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 августа прибыл в Беслан. Глава государства посетил мемориал «Город ангелов», созданный в память о погибших в результате теракта в 2004 года.

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Также российский лидер возложил цветы к «Дереву скорби» и памятнику бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибших в ходе штурма спортивного зала школы.

В сентябре этого года исполняется 20 лет с момента трагедии.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе № 1 города Беслана во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. На протяжении трёх дней они удерживали в заминированном здании 1128 человек, детей, их родителей и сотрудников школы. Жертвами трагедии стали 334 человека, 186 из них — дети.

Во время штурма был уничтожен 31 террорист. Наказание за теракт понёс только Нурпаши Кулаев (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В 2021 году он попросил о пересмотре приговора. По приговору суда он отбывает пожизненное наказание в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее 20 августа Путин посетил Кабардино-Балкарию впервые с 2019 года. Помимо главы республики Казбека Кокова, его сопровождали полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и глава Минсельхоза Оксана Лут. Президент осмотрел садоводческое хозяйство, где российского лидера угостили яблоками.