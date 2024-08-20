Москва, 20 августа, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Московские врачи спасают 51-летнего испаноязычного добровольца, раненного на СВО в результате атаки дрона. Перед тем как потерять сознание, мужчина успел сказать свои имя и возраст, остальное врачам разобрать не удалось. Боец уже перенёс множество операций, но находится в тяжелом состоянии. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Алексей Майшев/РИА Новости

В конце июля 51-летний Мигель С. (так мужчина назвался врачам) во время исполнения военных обязанностей в зоне СВО попал под атаку украинского дрона. 3 августа мужчину с ранениями смогли эвакуировать в госпиталь в Туле. Там бойцу в течение пяти дней провели несколько операций, а когда состояние смогли стабилизировать, Мигеля авиабортом перевезли в отделение реанимации и интенсивной терапии ГВКГ им. Н. Н. Бурденко. Затем пациента перевели в Городскую клиническую больницу имени Д. Д. Плетнёва для продолжения лечения в Москве.

«Пациент получил ранения брюшной полости в результате атаки FPV-дрона, в настоящий момент его состояние остаётся тяжелым, он перенёс большое количество операций. Он находится в состоянии комы и подключен к аппарату ИВЛ. Документов при нём не было. Известно, что он говорит на испанском языке. На данный момент страну, откуда он приехал помогать российской армии, установить не удалось», — рассказал собеседник агентства.

Медики делают всё возможное, чтобы боец пошёл на поправку.

По информации ИА Регнум, в зоне спецоперации сейчас находится большое количество добровольцев из разных стран, в том числе Германии, США, Сербии и целого ряда латиноамериканских стран, которые сражаются на стороне российской армии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военкор Евгений Поддубный получил ранение в результате атаки украинского беспилотника в Курской области. Журналист сумел выжить и даже сам вышел на дорогу в поисках помощи. Он госпитализирован в стабильно тяжёлом состоянии.