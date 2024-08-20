Ижевск, 20 августа, 2024, 13:49 — ИА Регнум. 55 лет назад ПАО «Удмуртнефть» (совместное предприятие НК «Роснефть» и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec) начало промышленную разработку первого нефтяного месторождения в Удмуртии. Эксплуатационная скважина № 163 Архангельского месторождения в 1969 году дала высокий дебит высококачественной девонской нефти.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Легендарная первая скважина работает до сих пор, за 55 лет обеспечив добычу более 425 тысяч тонн нефти. Сейчас на Архангельском месторождении находится в эксплуатации 27 скважин, а общий объём добытой удмуртской компанией нефти приближается к юбилейной отметке в 335 миллионов тонн.

В компании планируют в дальнейшем увеличить добычу нефти за счет ввода новых высокопроизводительных скважин с удлиненным горизонтальным участком, многозабойных скважин по технологиям «Фишбон» и «Ласточкин хвост», а также зарезки боковых стволов на действующем фонде.