Москва, 20 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Вбросы о «любителях», которые якобы взорвали газопроводы «Северный поток», нужны, чтобы снять ответственность с истинных заказчиков. Об этом 20 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Вбросы, которые мы видим, через западные средства массовой информации о том, что якобы «Северный поток» взорвали любители-дайверы и так далее, нужны только для одного — чтобы снять ответственность с истинных бенефициаров и заказчиков», — сказала она в комментарии телеканалу «Звезда».

Дипломат добавила, что эта информационная шелуха и есть классические фейки и дезинформация, о чём Россия предупреждала международное сообщество на различных площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что идея взорвать «Северные потоки» появилась во время пьяной беседы старших офицеров ВСУ и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии. По данным издания, глава киевского режима Владимир Зеленский лично одобрил план, однако потом объявил об отмене операции, но экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа и организовал диверсию.

Несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, 14 августа написали о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах. В итоге следствие пришло к выводу, что к подрывам причастны профессиональные дайверы с Украины. Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест одного из них ещё в июне, но его так и не задержали.

Журналисты ИА Регнум выяснили, что главный подозреваемый дайвер Владимир Журавлёв пытался получить гражданство РФ в начале 2000-х годов, его коллега обучался дайвингу в Крыму, а третья подозреваемая заявляла, что никогда не покинет Украину, но переехала жить в Европу. Также оказалось, что мать Журавлёва занимала высокий пост в Государственной фискальной службе Украины.

Немецкий политолог Кристоф Херстль 16 августа заявил, что расследование подрывов, которое проводят власти Германии, является «фальшивкой». По его словам, Берлин планирует сделать так, чтобы дело не перешло в суд, иначе вскроется причастность американской стороны.

Диверсия произошла 26 сентября 2022 года. Были подорваны три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Позднее американский журналист Сеймур Херш опубликовал итоги собственного независимого расследования. Он отметил, что персональную ответственность за теракт несёт президент США Джо Байден, и сообщил, что глава Белого дома лично приказал уничтожить трубопроводы.