Лондон, 20 августа, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Посольство России в Лондоне осуждает публичные заявления о нападении украинских войск на Курскую область, высказанные министром обороны Великобритании Джоном Хили, говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном 20 августа.

Global Look Press/IMAGO/Bernd Elmenthaler

Дипломаты отреагировали на статью Хили 18 августа, вышедшую в газете Sunday Express. Он назвал нападение ВСУ на Курскую область «защитой», которая якобы проходит в рамках международного права.

«Министр неуклюже попытался оправдать некими соображениями украинской самообороны и британской безопасности действия киевского режима, в том числе в Курской области, и поддержку ему со стороны Лондона на фоне возросшей глобальной напряжённости», — процитировал ТАСС заявление посольства.

В нём также отмечается, что Хили сетует на рост нестабильности в мире. Российские дипломаты назвали эти слова пропитанными лицемерием после того, как Великобритания за последние два десятилетия приложила много сил, чтобы дестабилизировать ситуацию в ряде регионов. Кроме того, Лондон потворствовал разжиганию конфликта на Украине и сорвал мирные переговоры по его урегулированию.

Посольство назвало глубоко аморальным то, что Хили одобряет преступления, которые совершают украинские боевики в отношении мирных жителей в Курской области. При этом вторжение ВСУ в регион резко увеличило риски эскалации.

«Видимо, Лондон не смущает абсурдность ссылок на статью 51 Устава ООН для оправдания чинимого украинскими боевиками мародёрства, грабежей, взятия заложников, уничтожения гражданского имущества», — указано в комментарии.

Британскую сторону даже не смущает, что украинские военные открыто используют нацистскую символику. Заявления Лондона раскрывают его причастность к планированию нападения на Курскую область и других акций киевского режима.

Кроме того, посольство назвало оторванными от реальности заявления Хили, что ВСУ в ходе вторжения на российскую территорию добились желаемых результатов. Продвижение российских войск в Донбассе явно указывает на то, что Киев не смог повлиять на ход спецоперации с помощью этой авантюры.

«А кадры с уничтоженной и захваченной в Курской области западной техникой наглядно показывают, чем оборачивается ситуация для ВСУ на земле на контрасте с победоносными реляциями украинских политиков и самопровозглашенных британских экспертов», — добавили в дипмиссии.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские бойцы не дали пройти противнику дальше приграничных районов. Украинские войска, по данным Минобороны РФ на 19 августа, с начала провокации в регионе потеряли до 3800 боевиков, 54 танка, 74 БМП и БРТ, а также другую военную технику.

Глава МИД России Сергей Лавров 19 августа заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский никогда бы не решился отправить войска атаковать Курскую область, если не было поручения от США. Министр назвал детским лепетом заявления Вашингтона о непричастности к действиям украинских властей.

Лавров также подчеркнул, что после вторжения в Курскую область не может быть переговоров с Киевом. Он также назвал слухами сообщения о «скрытых контактах» между Россией и Украиной.