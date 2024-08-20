Владивосток, 20 августа, 2024, 13:50 — ИА Регнум. В Чугуевском округе Приморского края в результате сильных ливней произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовку. Об этом 20 августа сообщила администрация муниципального округа.

Прокуратура Приморского края

«В связи с выпадением обильного количества осадков произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовку (перед аэродромом) на автомобильной дороге Осиновка — Рудная Пристань — Соколовка», — говорится в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что из-за этого движение по мосту закрыли, объезд организовали по альтернативной дороге Новомихайловка — Чугуевка — Лазо.

На опубликованных в соцсетях фотографиях с места происшествия видно, что одна из двух полос движения на мосту практически полностью разрушена.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля на федеральной автотрассе А-333 Култук — Монды — граница с Монголией в Бурятии размыло подъезд к мосту. В результате этого движение транспорта по нему тогда полностью остановили.

В начале апреля в Смоленской области обрушился Панинский мост, который является важнейшей автомобильной артерией, соединяющей центр города с микрорайонами Московский и Юбилейный. По этому факту возбудили уголовное дело о халатности (п. 2 ст. 293 УК РФ).