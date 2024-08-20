Москва, 20 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Испытания новой модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» прошли в условиях боевой работы. Об этом 20 августа сообщили в госкорпорации «Ростех».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Комплекс «Панцирь-СМ-СВ», разработанный нашим холдингом «Высокоточные комплексы», подтвердил выполнение заданных характеристик в ходе проведения испытания и боевой работы», — процитировала заявление «Газета.Ru».

Новая версия комплекса предназначена для прикрытия Сухопутных войск Вооружённых сил РФ. В отличие от предшественников на ней установлены гусеничные шасси, позволяющие передвигаться по снегу и бездорожью. В качестве вооружения будут использоваться два типа зенитных управляемых ракет.

Как передавало 1 августа ИА Регнум, роботизированные комплексы «Соболятник» и «Сова», предназначенные для выявления бронированных целей, прошли испытания на полигонах. Проводится военно-техническая и опытно-войсковая апробация техники в боевых условиях.

30 июля генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов доложил президенту Владимиру Путину, что российские военные тестируют роботизированную машину «Зубило», предназначенную для перевозки раненых, подвоза квадрокоптеров и боеприпасов. Серийный выпуск начнётся после апробации, отметил глава корпорации.

Чемезов также сообщил о передаче в серийное производство специальной транспортной машины «Нерусса» — бронированного грузовика для перевозки специальных и опасных грузов.