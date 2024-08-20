Москва, 20 августа, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» с 17 сентября запустит прямые рейсы из Москвы в индонезийский город Денпасар на острове Бали, сообщила 20 августа пресс-служба компания.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«С 17 сентября будем летать из Москвы в Денпасар два раза в неделю по расписанию», — говорится в сообщении.

В пресс-службе перевозчика пояснили, что рейсы будут выполнять на лайнере Airbus A350. Так, рейс SU0296 Москва — Денпасар будет осуществлять перелёт на Бали по вторникам и субботам. С 3 октября «Аэрофлот» планирует открыть еще один рейс по четвергам.

Обратный рейс SU0297 Денпасар — Москва запланировали по средам и воскресеньям. С 4 октября перевозчик добавит ещё один рейс по пятницам.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа министр экономического развития России Максим Решетников обсудил с министром туризма Саудовской Аравии Ахмедом Аль-Хатибом актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Согласно данным российского ведомства, за первые шесть месяцев 2024 года въезд туристов из Саудовской Аравии в Россию вырос в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В июне Решетников заявил, что Россия намерена отменить визы с шестью странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Переговоры велись с властями Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Малайзии и Мьянмы.