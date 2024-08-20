Москва, 20 августа, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Глобальное потепление представляет серьёзный вызов для Ближнего Востока. Такое мнение 20 августа корреспонденту ИА Регнум высказал физик, климатолог, профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Сергей Гулёв, комментируя прогноз специалистов в журнале Foreign Policy о том, что Ближний Восток из-за климатических изменений может стать регионом, непригодным для жизни.

Nabil al-Jurani/AP/TASS

По данным аналитиков, в середине июля индекс тепла составлял 144 градуса по Фаренгейту (около 62 градусов Цельсия). В конце июня в Мекке (Саудовская Аравия) была зафиксирована температура 52 градуса Цельсия. Аномальная жара совпала со временем проведения хаджа у мусульман. Жертвами жары стали более 1300 человек. Авторы материала отметили, что регулярная жара несёт не только проблемы, связанные с засухой и дефицитом воды, но и смертельные болезни.

Гулёв отметил, что проблема глобального потепления действительно существует. Шестой оценочный доклад IPCC предсказывает, что к середине века температура на Аравийском полуострове может измениться, так же как и в средних широтах. Это необычно для этих широт, поскольку в целом по миру прогнозируется более слабое потепление в тропиках и субтропиках по сравнению с высокими широтами, уточнил он.

По его мнению, можно ожидать увеличения средней температуры в регионе на 1,5 градуса Цельсия летом по сравнению с периодом 1994–2014 годов. Однако делать вывод об устойчивой тенденции на основе данных об одном аномальном месяце (июле 2024 года) нельзя. Возможно, такие события будут происходить чаще, поскольку частота и интенсивность аномальных событий также увеличиваются, предположил профессор.

«Что касается непригодности таких условий для жизни, то это вопрос адаптации региона к климатическим изменениям. Вероятно, страны Аравийского полуострова смогут справиться с этой задачей, поскольку они вкладывают большие ресурсы в адаптацию к изменениям климата. Однако у относительно бедных стран Ближнего и Среднего Востока могут возникнуть проблемы. Помимо роста температуры, важным вопросом является тенденция для осадков, которая определяет доступность водных ресурсов. В целом можно сказать, что для всего региона глобальное потепление представляет собой серьёзный вызов, особенно для развивающихся стран с не очень богатой экономикой», — пояснил климатолог.

Как передавало ИА Регнум, по оценкам Всемирного банка, к 2050 году около 19 млн жителей Ближнего Востока будут вынуждены мигрировать в менее жаркие страны, в том числе в Европу.

В августе международная группа учёных в статье для журнала Nature Communications предупредила, что повышение температуры воздуха на Земле приведёт к серьёзным изменениям климата на планете. Согласно исследованиям, повышение глобальной температуры Атлантического течения, тропических лесов Амазонки или ледников Арктики и Антарктики вызовет эффект домино и станет переломным моментом в развитии климата на Земле. По оценкам учёных, в случае сохранения нынешних тенденций в климате в XXI веке вероятность наступления такого переломного момента составляет 45%.

Согласно результатам исследования американских учёных, 16 июля стало известно, что изменение климата вкупе с переносом водных масс к экватору и увеличением сплюснутости Земли привело к увеличению продолжительности дня на чуть более одной миллисекунды. Исследователи также назвали беспрецедентным нынешнее изменение климата на планете.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 12 июля назвал увеличение повторяемости волн тепла одним из последствий потепления климата.